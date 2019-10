СМИ: Россия превзошла страны НАТО по количеству танков

Парк бронированных боевых машин в России признали самым многочисленным в мире. Танков в нем больше, чем у всех стран-членов НАТО — около 22 тысяч.

В европейских странах, входящих в Североатлантический альянс, танковый арсенал ненамного больше 11 тысяч единиц, сообщило издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

Если учитывать вооружение США и Канады, то общее число танков — порядка 18 тысяч. Наибольшим количеством боевых машин среди государств-членов НАТО обладает Турция — у нее 3,2 тысячи единиц танков.

НАТО, как заявил еще в сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, сдает позиции по военному превосходству перед Россией. С его слов, Москву считают полноправным конкурентом в военной сфере. В министерствах обороны стран альянса знают, что у НАТО больше нет в этом преимуществ.

В России сделанное Данфордом заявление сочли «большим лукавством». Сенатор Владимир Джабаров заметил, что НАТО старается разместить свои части как можно ближе к российским границам.