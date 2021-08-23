СМИ рассказали об особенностях плавающего бронетранспортера БТ-3Ф

Сайт телеканала «Звезда» поделился кадрами, на которые попала арктическая модификация плавающего гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф.

Бронетранспортер представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». БТ-3Ф оснастили дизельным движком мощностью 500 «лошадок» и дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Боевая машина может вмещать на борту до 14 десантников и экипаж из трех человек.

«Мы сейчас все наши машины — БТ-3Ф тому яркий пример — стараемся компоновать системами видеонаблюдения, которые дорогу позволяют лучше видеть», — обратил внимание исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков.