СМИ рассказали об особенностях пистолета-пулемета Шпагина

По данным издания, после начала войны производство ППШ можно было запустить на тех заводах, где до этого никогда не выпускалось огнестрельное оружие. Это объясняется тем, что для изготовки пистолета-пулемета не нужны были ни высокая квалификация рабочих, ни высокоточные измерительные приборы, ни специальное оборудование.

Отмечается, что ППШ хорошо подходил для городских боев и применялся пехотинцами танкового десанта. В 1942 году появилась версия с магазином коробчатого типа, так как бои показали, что вариант с круглым магазином не всегда удобен.

Темп стрельбы пистолета-пулемета — тысяча выстрелов в минуту. В магазин помещается 35 патронов. Боевая скорострельность составляет 100 выстрелов в минуту. Обращает на себя внимание прозвище ППШ «Папаша». Солдаты так прозвали его за надежность и простоту.