СМИ рассказали о возможностях новой PlayStation 5

Технические характеристики новой Sony PlayStation 5 некоторые могли бы назвать невообразимыми. О ее возможностях позволяют судить последние утечки и вся имеющаяся о приставке информация.

Производительность Sony PlayStation 5 оценили эксперты портала Eurogamer. Ожидается, что у консоли будет восьмиядерный процессор AMD Zen 2, который поддерживает технологию SMT. При этом частота ядер до сих пор не известна.

Новую приставку оснастят видеоускорителем Navi, 36 вычислительных блоков которого обладают частотой в две тысячи мегагерц. Оперативная память формата GDDR6 будет способна обрабатывать до 512 гигабит в секунду.

По сравнению с PlayStation 4 Pro, полагают специалисты, производительность консоли высока. У предыдущей частота графического ускорителя составляла 911 мегагерц, а пропускная способность памяти формата GDDR5 — до 218 гигабит в секунду.

С таким же восьмиядерным процессором Zen 2 выйдет и конкурентная модель Xbox Series X. По словам инсайдеров, она получит видеоускоритель Navi с 56-ю блоками. Работать они будут на частоте в 1,7 тысячи мегагерц

Консоль от Microsoft, отмечено в статье, может обладать большей пропускной способностью оперативной памяти, чем приставка Sony. Речь идет о 560 гигабит в секунду.

Производительность компонентов последней, полагают эксперты, инженеры могут занизить искусственно. Таким образом стоимость приставки удержится на приемлемом уровне.

В материале отмечено, что консоль Sony претендует на звание идеального продукта по соотношению цены и качества. Приставка Xbox Series X с большей производительностью обойдется дороже.

Предзаказ на PlayStation 5 откроется в марте 2020 года. Консоль будет стоить порядка 500 долларов.