СМИ рассказали о планах ВМС Индии на строительство 24 подлодок
Перспективы по укреплению индийского подводного флота описаны в докладе, который ВМС предоставили в парламент страны. Об этом сообщил телеканал NDTV.
«Восемнадцать (обычных) и шесть SSN (атомных подводных лодок) запланированы», — отмечено в материале.
Большинство обычных подводных лодок эксплуатируются уже свыше 25 лет. От 17 до 32 лет составляет срок службы 13 субмарин.
Поскольку строительство новых подводных лодок задерживается, в Минобороны Индии одобрили работы по продлению срока службы имеющихся у флота подлодок.
Индия обеспокоена активностью Китая в водах Индийского океана, поэтому и модернизирует имеющуюся военную инфраструктуру и закупает новые корабли.
В России тем временем изготовили новую субмарину «Волхов» по проекту «Варшавянка». У нее много ценных отличительных особенностей, в том числе тихий ход и работа в ближней зоне. Такие подлодки высоко ценятся.