СМИ рассказали о планах ВМС Индии на строительство 24 подлодок

ВМС Индии планируют строительство 24 подводных лодок. Шесть субмарин будут атомными. Сейчас индийский флот насчитывает 17 подлодок, атомных из них две.

Перспективы по укреплению индийского подводного флота описаны в докладе, который ВМС предоставили в парламент страны. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Восемнадцать (обычных) и шесть SSN (атомных подводных лодок) запланированы», — отмечено в материале.

Большинство обычных подводных лодок эксплуатируются уже свыше 25 лет. От 17 до 32 лет составляет срок службы 13 субмарин.

Поскольку строительство новых подводных лодок задерживается, в Минобороны Индии одобрили работы по продлению срока службы имеющихся у флота подлодок.

Индия обеспокоена активностью Китая в водах Индийского океана, поэтому и модернизирует имеющуюся военную инфраструктуру и закупает новые корабли.

В России тем временем изготовили новую субмарину «Волхов» по проекту «Варшавянка». У нее много ценных отличительных особенностей, в том числе тихий ход и работа в ближней зоне. Такие подлодки высоко ценятся.