СМИ рассказали, какими будут новые iРhоnе 14

До запуска нового iPhone 14 сталось меньше шести месяцев. Он должен появиться осенью 2022 года. Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Марк Гурман. Он также поделился некоторыми характеристиками новой модели.

По словам журналиста, внешне модель будет не сильно отличаться от предшествующих моделей iPhone 12 и 13, смартфон сохранит плоские края и закругленные углы. В то же время на моделях Pro появятся новые вырезы — круглый для фронтальной камеры, а также в форме таблетки для Face ID. Полностью встроенными камеры в компании смогут сделать не раньше 2025–2026 годов.

Также стало известно, что компания избавится от формата mini, который продается не так хорошо, как предполагалось. При этом экраны других моделей станут больше: 6,1 дюйма у iPhone 14, 6,7 дюйма у iPhone 14 Max, 6,1 дюйма у iPhone 14 Pro и 6,7 дюйма у iPhone 14 Pro Max.

Модели Pro и Pro Max впервые получат широкоугольные камеры с разрешением 48 мегапикселей и процессоры А16.

По словам Гурмана, Apple продолжает работать над спутниковой связью для смартфона. Ее хотели добавить еще в 13 версию iPhone, но получится это может только у 14. При этом использовать ее можно будет только для обмена сообщениями и в чрезвычайных ситуациях.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допустил, что в обозримом будущем техника Apple в России может стать бесполезной.