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    14 октября 2020, 15:55

    СМИ рассказали, чем отличается iPhone 12 от предыдущей модели

    Артур Блянихов

    «ФедералПресс» рассказал, в чем сходство и отличие нового iPhone 12 от компании Apple и предыдущей модели iPhone 11.

    Отмечается, что все четыре новые модели объединяет поддержка связи нового поколения 5G, которая обеспечивает более высокую скорость интернета и качественную связь.

    СМИ рассказали, чем отличается iPhone 12 от предыдущей модели | Изображение 1
    Источник фото: «ФедералПресс»

    В сравнении с предшественниками габариты смартфонов практически не увеличились. При этом разработчики внедрили технологию MagSafe. Она позволяет подключать беспроводную зарядку, примагничивая ее к задней стенке устройства.