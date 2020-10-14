14 октября 2020, 15:55
СМИ рассказали, чем отличается iPhone 12 от предыдущей модели
«ФедералПресс» рассказал, в чем сходство и отличие нового iPhone 12 от компании Apple и предыдущей модели iPhone 11.
Отмечается, что все четыре новые модели объединяет поддержка связи нового поколения 5G, которая обеспечивает более высокую скорость интернета и качественную связь.
В сравнении с предшественниками габариты смартфонов практически не увеличились. При этом разработчики внедрили технологию MagSafe. Она позволяет подключать беспроводную зарядку, примагничивая ее к задней стенке устройства.