СМИ рассказали, чем отличается iPhone 12 от предыдущей модели

Отмечается, что все четыре новые модели объединяет поддержка связи нового поколения 5G, которая обеспечивает более высокую скорость интернета и качественную связь.

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В сравнении с предшественниками габариты смартфонов практически не увеличились. При этом разработчики внедрили технологию MagSafe. Она позволяет подключать беспроводную зарядку, примагничивая ее к задней стенке устройства.