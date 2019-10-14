СМИ раскрыли подробности об iPhone SE 2

Согласно последнему отчету авторитетного аналитика Apple Минг-Чи Куо, на который ссылается издание, модель будет работать на процессоре А13. Такой же чип встроен в iPhone 11.

Среди других характеристик смартфона три гигабайта оперативной памяти и встроенная память на 64 и 128 гигабайтов. При этом технологии 3D Touch, позволяющей сенсорному экрану различать уровни воздействия силы нажатия, в смартфоне не будет. Телефон выйдет в трех цветах: серебристый, красный и космический серый.

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По словам Куо, iPhone SE 2 станет популярным вариантом среди владельцев iPhone 6 и iPhone 6S, которые захотят обновить свои телефоны. Аналитик считает, что, несмотря на то, что модель называется SE 2, по характеристикам она больше будет похожа на iPhone 8.

Официального подтверждения информации о возможном анонсе iPhone SE 2 не поступало.