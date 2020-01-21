СМИ раскрыли дату презентации PlayStation 5

Согласно данным издания, главный антагонист Sony, Microsoft, находится в более выгодном положении благодаря маркетингу. Из-за этого презентация игровой приставки состоится раньше, чем планировалось изначально.

О дате презентации в первый раз стало известно в результате утечки, когда анонимный пользователь опубликовал пост, в котором назвал датой релиза PlayStation 5 февраль. Он обнародовал официальный слоган консоли: «Время играть» (It’s time to play). После Sоny официально приняла слоган «Время играть».

Предполагается, что релиз новой консоли состоится на конференции PlayStation Meeting в заключительный день PlayStation Experience 2020 — 16 февраля. По слухам, PlayStation 5 поступит в продажу только в конце ноября этого года.

Ранее сообщалось, что данная приставка будет оснащена специальным чипом для 3D-звука, а также приводом для дисков Ultra HD Blu-Ray. Также разработчики добавят скоростной SSD и поддержку трассировки лучей в реальном времени. Помимо этого, будет установлена новая система обратной связи джойстиков Haptics/Adaptive Triggers.