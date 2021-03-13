СМИ: ракета «Союз» впервые за полвека сменила раскраску

Космическая ракета «Союз-2» стартует 20 марта в новом дизайне. Впервые она будет не в привычной бело-серо-оранжевой раскраске, а в бело-синей, сообщил РИА «Новости» собеседник в космической отрасли.

«Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя „Восток“, который располагается на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет», — сказал он.

В 1961 году на ракете «Восток» с Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

«Союз-2» должен доставить на орбиту 38 космических аппаратов, включая южнокорейский спутник CAS500-1.

Ракеты-носители «Союз» летают с 1966 года. Все это время они были окрашены одинаково: головной обтекатель был белым, переходный отсек и третья ступень — серыми, хвостовой отсек оранжевого цвета, ниже располагались серые блоки первой и второй ступени, украшенные белой и оранжевой полосами.

После заправки жидким кислородом на ракете выступает белый иней, скрывающий серые части.

До этого ракету «Союз» уже оформляли нестандартно. К Олимпиаде в Сочи в 2014 году ее украшали узорами и надписями. Теперь же изменения коснулись окраски всей ракеты.

Предполагается, что для последующих пусков бело-синий дизайн сохранят.