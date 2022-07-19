СМИ предупредили, что в новом iPhone не будет места для SIM-карты

У американской компании Apple может появиться смартфон, где не будет слота под SIM-карту. Об этом сообщил ресурс 9to5Mac со ссылкой на отраслевых экспертов.

Специалист компании GlobalData Эмма Мор-Макклун рассказала, что Apple планирует создать iPhone 14 без физической SIM-карты. Таким образом, он станет первым в мире смартфоном без слота для карточки. Однако речь может идти о специальных версиях для конкретных рынков, уточнил ресурс.

Новое поколение iPhone должны представить уже осенью 2022 года. Аррlе покажет четыре модели. Главные изменения претерпят Pro-версии: они получат новую камеру, измененный экранный вырез, а также производительную платформу.

Технология eSIM получила популярность в Азии и Европе. Суть состоит в том, что клиенты переключаются между предоплаченными планами для получения лучшего из доступных тарифов. По этой же причине на главном рынке для Apple — в США — стали чаще обращать внимание на виртуальные симки.