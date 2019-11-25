СМИ: правообладатели пригрозили Telegram жалобой властям США

Администрации Telegram предложили бороться с пиратским контентом. Обращение поступило от Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). В мессенджер хотят внедрить технологию «цифрового отпечатка».

В Telegram уже несколько лет существует проблема нелегального контента, в том числе электронных и аудиокниг, сообщила газета «Коммерсант». Глава АЗАПИ Максим Рябыко указал в письме в адрес Telegram Group Inc., что речь идет о более чем 170 каналах с аудиторией порядка «нескольких миллионов».

На поступающие обращения от правообладателей большинство каналов, как и сам Telegram, по словам Рябыко, не реагируют.

В ассоциации заметили, что ситуация может обостриться после внедрения децентрализованной цифровой валюты Telegram Open Network (TON). Она, полагают в АЗАПИ, послужит «идеальным инструментом для монетизации на контрафактном контенте». Причем процесс будет анонимным.

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В случае отказа мессенджера внедрить цифровой отпечаток, в ассоциации планируют обратиться в несколько организаций. АЗАПИ направит письма в Торговую палату США, SEC, Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Американскую ассоциацию книгоиздателей. Правообладателям и инвесторам TON таким образом расскажут о «существенных рисках <…> в связи с созданием неподконтрольного механизма, обеспечивающего отмывание преступных доходов».

Существующая проблема актуальна и для владельцев видеоконтента. Они указали, что Telegram не отвечает на претензии, после того как начались проблемы с выпуском криптовалюты TON.

Администрация Telegram пока не ответила на запрос АЗАПИ.

Ассоциация представляет интересы крупных книжных издательств — «Эксмо», Alpina Digital, «Азбука-Аттикус» и других. В сентябре между АЗАПИ, издательствами и «ВКонтакте» был заключен антипиратский меморандум. Социальная сеть обязалась внедрить технологию, которая предотвратит распространение нелегальных копий книг в электронном и аудиоформате.