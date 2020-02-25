СМИ: попасть в чужие приватные чаты WhatsApp можно по поиску в Google

Приватные чаты в WhatsApp оказались общедоступными. Из-за бага в приложении ссылки на них можно найти с помощью определенных поисковых запросов в Google. На неожиданную ошибку обратил внимание журналист немецкого издания Deutsche Welle Джордан Уайлдон.

«Ваши группы в WhatsApp могут быть не такими безопасными, как вы думаете», — написал он в Twitter и приложил скрин со ссылками на приватные чаты.

По словам журналиста, данные чата попадают в поисковик благодаря функции приглашения в группы по ссылке. Google индексирует ссылки, предоставляя возможность переходить по ним без приглашения от кого-либо из участников закрытого чата.

Чтобы воспользоваться багом, нужно ввести chat.whatsapp.com. По такому методу в поисковике можно найти около 470 тысяч ссылок. Журналист провел эксперимент и без труда присоединился к нескольким группам. Среди прочих он нашел чат, в описании которого было сказано, что он используется сотрудниками неправительственной организации, аккредитованной ООН. Попав в него, журналист получил имена и телефонные номера участников группы.

В WhatsApp на это сказали, что если пользователи не хотят видеть свои чаты в поисковиках, им не стоит делиться ссылками на общедоступных веб-ресурсах, пишет Vice.