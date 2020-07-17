СМИ: покупка С-500 станет идеальным выбором для многих союзников РФ

Отмечается, что покупка российских комплексов станет для многих союзников Москвы идеальным выбором, а для врагов — привлекательной альтернативой. Журналисты напомнили, что сегодня в мире есть три системы ПВО, способные выступать на равных. Речь идет о российских С-400 и американских THAAD и Patriot.

«Ожидается, что цена новой российской системы будет близка к цене предыдущей версии, несмотря на огромную разницу в возможностях между ними», — заметили авторы материала.

По данным издания, одна система С-500 может стоить 500 миллионов долларов, а стоимость американских систем варьируется от одного до трех миллиардов долларов.