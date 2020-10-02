СМИ озвучили цены на новые модели iPhone 12

«Линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями, у каждой из которых также четыре версии, различающиеся объемом памяти», — говорится в сообщении.

По информации издания, таким образом американская компания намерена охватить более широкий ценовой диапазон.

Минимальная цена за стандартный Apple iPhone 12 — 59 тысяч рублей. Во столько обойдется версия с 64 ГБ памяти. Следующая комплектация со 128 ГБ памяти стоит 62 тысячи рублей. За смартфон с 256 ГБ нужно будет заплатить 70 тысяч. Стоимость модели объемом в 512 ГБ памяти пока не известна.

Apple iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти стоит 51 тысячу рублей. За версию с 128 ГБ производители попросят 55 тысяч, за 256 ГБ — 62 тысячи. Цена на версии с максимальным объемом памяти в 512 ГБ пока не раскрывается.

Стоимость Apple iPhone 12 Pro с минимальным объемом памяти в 64 ГБ еще не названа, написало агентство Ura.ru. Цена на версию с 128 ГБ — 78 тысяч рублей, за 256 ГБ — 86 тысяч, а за 512 ГБ — 102 тысячи.

Apple iPhone 12 Pro Max в комплектации с 64 ГБ пока что презентован без ценника. Версию со 128 ГБ будут продавать за 86 тысяч рублей. Смартфон с объемом памяти в 256 ГБ выставят на витрину за 94 тысячи рублей. А новый смартфон этой модели с 512 ГБ обойдется россиянам почти в 110 тысяч, отметил сайт «Утро.ру».