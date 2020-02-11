11 февраля 2020, 14:24
СМИ: отряд дронов защитит истребитель F-35
Американское издание The National Interest заметило, что у Вашингтона большое преимущество в эксплуатации дронов. По мнению авторов материла, именно благодаря плотной работе с беспилотниками американские истребители F-22 и F-35 смогут победить российские Су-57, передает «Утро.ру».
Отмечается, что российские военные осознают этот недочет и отрабатывает связку Су-57 с ударным беспилотником «Охотник». В свою очередь Соединенные Штаты работают с простыми «Гремлинами» и «Валькириями». Помимо этого, пилоты будут управлять разведчиками Global Hawk и MQ-9 Reaper.
Бывший главный ученый ВВС США Грегори Захариас рассказал, что в обозримом будущем истребители F-35 и F-22 будут использовать искусственный интеллект для управления беспилотниками.
«Мы работаем над тем, чтобы сделать платформы более автономными с помощью „мультиинтеллектуальных“ комбинированных систем и данных с разных процессоров», — поделился специалист.