СМИ: операторы попросили изменить закон о защите Рунета
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Эта тема обсуждалась на закрытом семинаре-совещании в Совете Федерации 28 ноября. Мероприятие было посвящено разработке и принятию нормативных правовых актов, которые нужны для реализации закона. Об этом РБК сообщили четыре собеседника, знакомых с содержанием встречи.
Один из них заявил, что сохранность данных, обрабатывающихся в рамках закона, сейчас никак законодательно не обеспечена. Он отметил, что структуры, которые кроме операторов будут иметь к ним доступ, могут использовать эти сведения в коммерческих целях.
В Минкомсвязи и Роскомнадзоре отказались комментировать эту информацию. Также соавтор закона сенатор Людмила Бокова не стала говорить с РБК на данную тему.
Закон об устойчивой работе российского сегмента интернета вступил в силу с 1 ноября. Согласно нему, все операторы связи в России должны установить на свои сети оборудование от Роскомнадзора. С помощью него ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае появления внешней угрозы для работы Рунета.
Также оборудование должно фильтровать весь трафик и блокировать доступ к ресурсам, которые являются запрещенными в РФ. Однако закон пока не работает. Еще не решено, что именно за оборудование будет установлено на сетях операторов. Также часть нормативно-правовых актов, уточняющих требования закона, не приняты.