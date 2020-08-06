СМИ: облачное хранилище Canon взломали

На сайте говорится, что из-за хакерской атаки группировки Maze 5 августа было украдено 10 терабайт информации, в том числе личные данные пользователей. Также, по сведениям издания, в утечке не виноват сбой в работе хранилища, который произошел 30 июля. При этом все неполадки были устранены 4 августа, а в компании заявили, что именно неисправности стали причиной слива данных пользователей облака.

Представитель компании прокомментировал возможную атаку хакеров и поделился с журналом Forbes, что сейчас в Canon ведется расследование ситуации.

Хакеры атакуют не только крупные транснациональные компании, но и простых людей. Так, в Москве неизвестные похитили с банковских счетов мужчины и его матери более 30 миллионов рублей. Ранее личные данные миллиона московских водителей утекли в Сеть. При этом хакеры попросили 1,5 тысячи долларов за телефоны водителей, VIN-коды и номера паспортов транспортных средств.