СМИ: новый вирус для Android научился красть деньги прямо из приложений

Для смартфонов Android разработали новые вирусы. Вредоносное программное обеспечение благодаря хакерам теперь умеет выводить деньги у своих жертв, используя установленные мобильные приложения.

С новым видом мошенничества уже столкнулись российские банки, сообщил сайт РБК. Механизм, по которому работает троян, описали специалисты компании Group-IB.

Если раньше вирусы для Android умели выводить на экран зараженного устройства поддельные окна для ввода данных карты и перехватывали SMS-сообщения с кодом подтверждения транзакции, то теперь вредоносное ПО стало более «продвинутым». Программы способны автоматически перевести деньги со счета жертвы злоумышленникам через имеющееся банковское мобильное приложение.

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Специалисты Group-IB впервые обнаружили подобную атаку весной 2019 года. Тогда модификации подвергся новый мобильный троян Gustuff, который появился в декабре 2018 года и создан русскоязычным хакером. Этот тип вируса, заметили эксперты, угрожал только 100 иностранным банкам.

Новый вид троянов атаковал минимум два российских банка в 2019 году — МКБ и Почта Банк. Представители первого отметили, что случаи хищения единичны. Во втором подтвердили разовые проблемы и рассказали о предотвращении мошенничества.

Подобные атаки в других банках либо не зафиксировали, либо не ответили на запрос издания.