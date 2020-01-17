СМИ: новому Huawei P40 Pro «вживят» камеру с пятью объективами
Вероятные характеристики Huawei P40 Pro привело издание The Verge со ссылкой на инсайдера Эвана Бласса.
На камере смартфона стоит маркировка Leica. Это говорит о способности объектива охватить фокусное расстояние от 18 до 240 миллиметров. Подобное обеспечивается более чем 13-кратным оптическим зумом. Не исключено, что специалисты Huawei добьются аналогичного эффекта программными методами.
По словам Бласса, при сборке корпуса производитель использует керамику, а экран и задняя панель будут скругленными.
На передней панели смартфона есть фронтальная камера с двумя объективами. Порт для зарядки и регулятор громкости расположены справа, порт USB Type-C и динамики — слева внизу. Разъем для наушников, судя по снимкам, не предусмотрен.
Вероятно, Huawei P40 Pro не будет поддерживать сервисы Google. Аналогичная ситуация была и со смартфоном Mate 30 Pro, вышедшим в прошлом году.
Дизайн нового смартфона, указано в материале, похож на Samsung Galaxy S20.