СМИ назвали дату начала предзаказа iPhone 12 Pro Max

«Предварительный заказ на грядущий iPhone 12 начнется 16 октября…», — говорится в сообщении.

iPhone 12 Pro Max будет доступен в двух цветовых вариантах: темно-синем и красном.

Первые покупатели iPhone 12 получат свои смартфоны 23 октября.

Ранее AppleInsider со ссылкой на источники сообщал, что компания Apple может представить новую модель iPhone в середине октября.

Ожидается, что iPhone 12 выйдет вместе с iPhone 12 Max или iPhone 12 mini. Каждый из них оснащен 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экраном, отметило ИА RNS. iPhone 12 Pro Max имеет лазерный дальномер.

Традиционная ежегодная презентация Apple прошла 15 сентября. В рамках нее сотрудники компании презентовали новые модели Apple Watch и iPad. Однако новые iPhone они не показали.