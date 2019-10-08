СМИ: наушники Apple AirPods 3 появятся на рынке

Видеоблогер Бен Гескин опубликовал пост с информацией в социальной сети Twitter. Предполагается, что новые беспроводные наушники получат сменные силиконовые амбушюры, также их оснастят системой шумоподавления.

Согласно данным сайта Amazon, силиконовый чехол подходит к футляру от AirPods третьего поколения. Поэтому не исключено, что компания Apple в ближайшее время проведет презентацию новых наушников. Стоимость чехла Apple AirPods 3 составила 10 долларов (около 700 рублей).