СМИ: наушники Apple AirPods 3 появятся на рынке
Интернет-магазин Amazon подтвердил выход наушников Apple AirPods третьего поколения. На сайте компании уже появился чехол для их футляра. Заявление об этом сделал видеоблогер Бен Гескин, сообщило информационное агентство Nation News.
Видеоблогер Бен Гескин опубликовал пост с информацией в социальной сети Twitter. Предполагается, что новые беспроводные наушники получат сменные силиконовые амбушюры, также их оснастят системой шумоподавления.
Согласно данным сайта Amazon, силиконовый чехол подходит к футляру от AirPods третьего поколения. Поэтому не исключено, что компания Apple в ближайшее время проведет презентацию новых наушников. Стоимость чехла Apple AirPods 3 составила 10 долларов (около 700 рублей).