СМИ: мэрия Москвы выпустила мессенджер для чиновников

Структура московской мэрии Москвы создала свой мессенджер. Он может стать «полноценной заменой» Telegram и Skype. Об этом написал РБК.

Издание выяснило, что государственное казенное учреждение Москвы «Информационный город» выпустило приложение для обмена сообщениями — TDM Messenger. Он есть в магазине Google Play. Там обычно появляются программы для платформы Android. Однако к 08:00 четверга по московскому времени приложение уже не отображалось в поиске.

РБК нашел ссылку на сайт IT-компании ID Partner в графе «связь с разработчиком». На этом портале есть раздел, который посвящен мессенджеру (его название не уточняется). Там программу называют защищенной для работы пользователей в госструктурах. Она предлагает интеграцию с IT-службами организаций, шифрование голосовых звонков и сообщений «по национальным стандартам». Приложение на сайте значится как «полноценная замена Telegram и Skype». Также сказано, что данные хранятся в «доверенном дата-центре».

«Информационный город» работает на департамент информационных технологий Москвы. Представитель ведомства не прокомментировал разработку приложения. Однако он отметил, что опыт удаленной работы показал, что важно иметь свои разработки для повышения скорости, безопасности, удобства общения, а также совместной работы. Представитель ID Partner не ответил на запрос издания.