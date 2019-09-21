  • СМИ: компания Google создала самый мощный в мире квантовый процессор

    21 сентября 2019, 13:30

    Андрей Иванов

    Инженерам Google удалось произвести квантовый процессор, который своей мощностью во много раз превышает возможности современных суперкомпьютеров.
    СМИ: компания Google создала самый мощный в мире квантовый процессор

    Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на доклад Google, до перехода к полномасштабному квантовому вычислительному процессу еще долго, однако это изобретение — первый шаг в будущее.

    Решена одна из самых сложных математических загадок

    Подробнее

    По данным газеты, доклад Google был опубликован на сайте NASA, а потом его удалили.

    «Это существенное ускорение по сравнению со всеми известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче», — приводит FT текст доклада.

    В документе также говорится, что этот квантовый процессор смог за три минуты и 20 секунд выполнить вычисление, на которое у самого мощного в мире компьютера «Саммита» американской компании IBM ушло бы около 10 тысяч лет.

    На данный момент все прототипы квантовых компьютеров работают по принципу существующих, однако в будущем таки устройства смогут выйти за пределы классической физики.

    После удаления доклада с сайта NASA в Google от комментариев отказались, пишет «Газета.ru».