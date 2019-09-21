СМИ: компания Google создала самый мощный в мире квантовый процессор

Инженерам Google удалось произвести квантовый процессор, который своей мощностью во много раз превышает возможности современных суперкомпьютеров.

Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на доклад Google, до перехода к полномасштабному квантовому вычислительному процессу еще долго, однако это изобретение — первый шаг в будущее.

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По данным газеты, доклад Google был опубликован на сайте NASA, а потом его удалили.

«Это существенное ускорение по сравнению со всеми известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче», — приводит FT текст доклада.

В документе также говорится, что этот квантовый процессор смог за три минуты и 20 секунд выполнить вычисление, на которое у самого мощного в мире компьютера «Саммита» американской компании IBM ушло бы около 10 тысяч лет.

На данный момент все прототипы квантовых компьютеров работают по принципу существующих, однако в будущем таки устройства смогут выйти за пределы классической физики.

После удаления доклада с сайта NASA в Google от комментариев отказались, пишет «Газета.ru».