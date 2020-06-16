СМИ: камеры распознавания лиц установят во всех российских школах

В школах России установят камеры с функцией распознавания лиц. Благодаря системам видеонаблюдения можно будет выявить на территории учебного заведения посторонних и следить за посещением учеников.

Такие камеры появятся во всех 43 тысячах российских школ, сообщила газета «Ведомости». Подрядчиком работ выступает Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в корпорацию «Ростех».

В школы закупают системы видеонаблюдения, которые установят внутри и снаружи учебных заведений. Общая сумма уже размещенных контрактов превысила два миллиарда рублей. В НЦИ уточнили, что камеры уже установили более чем в 1,6 тысячи школ в 12 регионах страны.

На одно образовательное учреждение требуется порядка 20 камер. В рамках пилотного проекта компания «Элвис-неотек» поставила уже 28 тысяч штук устройств. Стоимость каждой составила около 10 тысяч рублей.

Каждый элемент комплекса видеонаблюдения подключают к системе Orwell. В нее встроен модуль распознавания лиц NtechLab. Именно он способен определить, находятся ли на территории школы лица, не внесенные в специальный список.

Не исключено, что NtechLab в перспективе станут использовать, чтобы учитывать рабочее время сотрудников. При помощи модуля родители смогут отслеживать посещение ребенком школы. Для внесения детей и сотрудников учебного заведения в базу учебного заведения потребуется их согласие. Все базы данных, подчеркнули специалисты, хранятся локально.

Платформа Orwell, помимо прочего, позволяет обнаружить на территории школы возгорание или посторонние предметы, а также присутствие посторонних.