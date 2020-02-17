СМИ: испытания беспилотников по доставке почты начнутся на Урале

Представитель завода пояснил, что в основе лежит создание инфраструктуры для гражданских беспилотников. Грузоподъемность аппаратов составит 20 килограммов. Летать дроны смогут на расстояние до 1,2 тысячи километров со скоростью 150 километров в час.

В ходе первого этапа шесть беспилотников будут перемещаться между центрами на аэропортах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Серова. Полеты будут регулярными — два раза в день. В ходе тестирования специалисты планируют отработать взаимодействие дронов в воздухе и аварийные ситуации.

Для доставки грузов будут использоваться специальные дроны, которые могут садиться и взлетать вертикально. Это сделают для того, чтобы в населенных пунктах, где нет взлетной полосы, аппарат мог приземлиться для разгрузки.

«Почта России» пока не ответила на вопрос о своем участии. Представитель оператора заявил, что встреча с заводом была ознакомительной. Пока компания только наблюдает за рынком по использованию беспилотников в доставке.

Сами разработчики подсчитали, что реализация проекта составляет 750 миллионов рублей. Для финансирования испытаний Уральский завод гражданской авиации планирует привлечь Российскую венчурную компанию. Доли поделят на 51 и 49% соответственно. Если тестирование будет успешным, то проект расширят на северные территории Урала, а также на Сибирь и Дальний Восток.