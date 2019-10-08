СМИ: iPhone вошел в тройку самых продаваемых смартфонов в России

Во второй половине сентября Apple поднялась на третью строчку по продажам смартфонов в России, потеснив китайскую Xiaomi. Эксперты связывают успех американской компании с выходом новых iPhone.

Apple ушла из тройки лидеров по продажам смартфонов в мае, но сейчас, после выхода новых смартфонов, снова вернулась на условный пьедестал, пишет газета «Известия» со ссылкой на сотрудников двух компаний — партнеров вендора. По их данным, доли Apple и Xiaomi практически сравнялись.

Первое и второе места в России занимают смартфоны Huawei/Honor и Samsung. В то же время Apple заняла первое место по продажам смартфонов в деньгах, потеснив Samsung в сентябре.

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Газета узнала, что за первые выходные продаж новых iPhone было продано 37 тысяч смартфонов 11-го поколения. На следующей неделе ретейлеры продали еще около 34 тысяч. Причем продажи iPhone 11 оказались как минимум вдвое выше, чем iPhone Xs. Данные по росту продаж подтвердили все крупнейшие ретейлеры.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников объяснил рост продаж тем, что Apple выпустила современный и актуальный смартфон. По его оценкам, до конца 2019-го будет продано до 200 тысяч iPhone 11 всех модификаций. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заметил, что повышенному спросу способствовало и то, что одновременно на рынок вышли три модели.