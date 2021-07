СМИ: iPhone 13 получит функцию постоянно включенного экрана

Пользователи нового смартфона iPhone 13 смогут узнавать погоду и получать уведомления без разблокировки экрана. Такой режим называется always on. Из гаджетов Apple он работает в умных часах Apple Watch Series 5. Теперь эту практику распространят на iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg в рассылке Power On.

По данным инсайдеров, новый iPhone оснастят производительным процессором A15 и новым дисплеем. Помимо постоянно включенного режима от гаджетов прошлой линейки он будет отличаться частотой обновления и уменьшенной «челкой» за счет новой фронтальной камеры. Кроме того, больший по объему аккумулятор и оптимизация энергопотребления увеличат работу смартфона без подзарядки. Как отметила «Газета.ru», функция always on, которую инсайдеры Apple представили как долгожданную новинку, уже давно есть в смартфонах на Android. Представление новой линейки iPhone пройдет будущей осенью. Точная дата пока не известна.