СМИ: IP-адреса закончатся в России до конца месяца

Как рассказал изданию Алексей Семеняка, директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC, занимается распределением интернет-ресурсов), теперь у новых интернет-хостингов возникнут проблемы с регистрацией сайтов.

Желающие получить адрес в формате IPv4 теперь будут вынуждены покупать их у уже зарегистрированных компаний или ждать, пока те освободят необходимый адрес.

Изначально в протоколе IPv4 было 4,3 миллиарда адресов, а сейчас их осталось только 1,88 миллиона. Региональные регистратуры предупреждали о возможном дефиците адресов еще в 2011 году и перешли тогда на особый режим выдачи.

«Когда у нас остался последний большой блок адресов в конце 2012 года, мы начали выдавать новым членам RIPE NCC адреса только в пулах по 1024 штуки. Те, кому необходимо получить больше адресов, должны повторно заплатить RIPE NCC (размер взноса составлял порядка 3,5 тысячи долларов — прим.ред.)», — рассказал Семеняка.

Сами пользователи не пострадают, когда IPv4-адреса закончатся, так как они потребляют уже готовую услугу. Вся тяжесть ляжет на операторов, которые заинтересованы в регистрации.