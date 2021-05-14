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    14 мая 2021, 18:23

    СМИ: хакеры атаковали Toshiba

    Алена Макаренко

    Группировка хакеров DarkSide похитила секретные данные у французского отделения японской электротехнической корпорации Toshiba. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на японскую компанию по кибербезопасности Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.

    СМИ: хакеры атаковали Toshiba

    Компания Mitsui Bussan Secure Directions, Inc заявила, что 14 мая, около 01:00 по местному времени (13 мая, около 19:00), злоумышленники обнародовали в даркнете заявление о хищении. По ее данным, хакеры украли 740 гигабайт информации. Это личные данные сотрудников, сведения о новых проектах и работе менеджмента.

    Toshiba расследует случившееся, отметило ИА НСН.

    Ранее хакеры из DarkSide, предположительно, атаковали крупнейшего в США оператора трубопровода Colonial Pipeline. Они зашифровали данные оператора с помощью вируса-вымогателя. В результате приостановились поставки по трубопроводу, снабжающему топливом атлантическое побережье Америки. В 17 штатах и в столице действовал режим ЧС. Эксперты Всемирного экономического форума допустили, что эта кибератака может оказаться одной из самых дорогих в истории. Washington Post и агентство Bloomberg написали, что атаку осуществили члены восточноевропейской группировки DarkSide. Источники NBC заявили, что атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках преступной схемы.

    Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее интернет-злоумышленникам около пяти миллионов долларов. Предприятие перечислило сумму за восстановление своей компьютерной сети. Позже компания полностью возобновила работу своих магистралей. Кибератака на предприятие привела к его почти недельному простою.