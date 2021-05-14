СМИ: хакеры атаковали Toshiba

Группировка хакеров DarkSide похитила секретные данные у французского отделения японской электротехнической корпорации Toshiba. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на японскую компанию по кибербезопасности Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.

Компания Mitsui Bussan Secure Directions, Inc заявила, что 14 мая, около 01:00 по местному времени (13 мая, около 19:00), злоумышленники обнародовали в даркнете заявление о хищении. По ее данным, хакеры украли 740 гигабайт информации. Это личные данные сотрудников, сведения о новых проектах и работе менеджмента.

Toshiba расследует случившееся, отметило ИА НСН.

Ранее хакеры из DarkSide, предположительно, атаковали крупнейшего в США оператора трубопровода Colonial Pipeline. Они зашифровали данные оператора с помощью вируса-вымогателя. В результате приостановились поставки по трубопроводу, снабжающему топливом атлантическое побережье Америки. В 17 штатах и в столице действовал режим ЧС. Эксперты Всемирного экономического форума допустили, что эта кибератака может оказаться одной из самых дорогих в истории. Washington Post и агентство Bloomberg написали, что атаку осуществили члены восточноевропейской группировки DarkSide. Источники NBC заявили, что атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках преступной схемы.

Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее интернет-злоумышленникам около пяти миллионов долларов. Предприятие перечислило сумму за восстановление своей компьютерной сети. Позже компания полностью возобновила работу своих магистралей. Кибератака на предприятие привела к его почти недельному простою.