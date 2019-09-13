СМИ: ФСБ хочет заблокировать 2 сервиса по примеру Telegram

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По данным издания, Роскомнадзор по запросу ФСБ во II квартале 2019 года потребовал у компаний Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, которые владеют сервисами, предоставить необходимые данные.

Информация нужна для включения их в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По российскому законодательству после получения запроса организации должны предоставить данные в течение 15 дней.

Как заявил представитель надзорного ведомства Вадим Ампелонский, Роскомнадзор подготавливает обращение в суд в отношении Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC. Ведь по закону «Об информации, информационных технологиях…" неисполнение обязанностей организатором распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам на основании судебного решения.

Основатель SCRYPTmail LLC Сергей Крутов и пресс-служба Mailbox.org не дали комментариев не эту тему.