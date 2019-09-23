СМИ: фискальные данные свыше 90 млн россиян утекли в Сеть

Оператор фискальных данных «Дримкас» допустил утечку в Сеть фискальных данных десятков миллионов россиян. Если сначала речь шла о 14 миллионах записей, то потом выяснилось, что их намного больше.

В открытом доступе, сообщила газета «Известия», оказалась информация о еще 76 миллионах жителей страны. Цифры уточнила компания по кибербезопасности DeviceLock.

Всего в интернете появились свыше 90 миллионов строк, содержащих сведения о юридических и физических лицах, в том числе уплаченные налоги и совершенные покупки.

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В «Дримкасе» не подтвердили факт этой утечки. Представители Федеральной налоговой службы подчеркнули, что оказавшиеся в Сети данные поступили не с контрольно-кассовой техники. По этой причине инцидент нельзя отнести к случаям, которые регулируются и защищаются законами о контрольно-кассовой технике. Проверку ведомство все же инициировало.

По словам экспертов, подобные утечки происходят из-за некорректной политики безопасности. Возможно, причиной этому стал и человеческий фактор. Кроме того, могли иметь место ошибки на сервере или в настройках межсетевого экрана.