СМИ: Facebook создаст аудиочат для конкуренции с Clubhouse

Американская корпорация Facebook может создать аналог голосовой соцсети Clubhouse. Источники газеты The New York Times заявили, что над аудиочатом уже началась работа.

Приложение для социальных сетей Clubhouse приобрело популярность благодаря возможности людям собираться в аудиочатах, чтобы поговорить на различные темы. Марк Цукерберг, исполнительный директор Facebook, недавно интересовался форматом аудиосвязи. Он зарегистрировался в приложении Clubhouse 7 февраля, чтобы поболтать о дополненной и виртуальной реальности.

После этого руководители Facebook дали задание своим сотрудникам создать аналогичный продукт. Разработка аудиочата находится на ранней стадии.

«Мы уже много лет связываем людей с помощью аудио- и видеотехнологий и всегда изучаем новые способы улучшить этот опыт для людей», — процитировал NYT слова Эмили Хаскелла, пресс-секретаря Facebook.

Clubhouse, основанный в прошлом году предпринимателями Полом Дэвисоном и Роханом Сетом, завоевал популярность во время пандемии среди элиты Кремниевой долины как частное приложение для iPhone, предназначенное только для приглашенных. Соцсеть находится в «бета-версии».

После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать комнаты, посвященные различным темам. Вместо видео или текста предпочтительным средством общения в клубе является голосовой чат. Размеры комнат варьируются от интимных до тысяч людей, слушающих или участвующих.