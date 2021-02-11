facebook_pixel
    11 февраля 2021, 08:17

    СМИ: Facebook создаст аудиочат для конкуренции с Clubhouse

    Екатерина Шамина

    Американская корпорация Facebook может создать аналог голосовой соцсети Clubhouse. Источники газеты The New York Times заявили, что над аудиочатом уже началась работа.

    СМИ: Facebook создаст аудиочат для конкуренции с Clubhouse

    Приложение для социальных сетей Clubhouse приобрело популярность благодаря возможности людям собираться в аудиочатах, чтобы поговорить на различные темы. Марк Цукерберг, исполнительный директор Facebook, недавно интересовался форматом аудиосвязи. Он зарегистрировался в приложении Clubhouse 7 февраля, чтобы поболтать о дополненной и виртуальной реальности.

    После этого руководители Facebook дали задание своим сотрудникам создать аналогичный продукт. Разработка аудиочата находится на ранней стадии.

    «Мы уже много лет связываем людей с помощью аудио- и видеотехнологий и всегда изучаем новые способы улучшить этот опыт для людей», — процитировал NYT слова Эмили Хаскелла, пресс-секретаря Facebook.

    Clubhouse, основанный в прошлом году предпринимателями Полом Дэвисоном и Роханом Сетом, завоевал популярность во время пандемии среди элиты Кремниевой долины как частное приложение для iPhone, предназначенное только для приглашенных. Соцсеть находится в «бета-версии».

    После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать комнаты, посвященные различным темам. Вместо видео или текста предпочтительным средством общения в клубе является голосовой чат. Размеры комнат варьируются от интимных до тысяч людей, слушающих или участвующих.