Экипаж МКС попробует испечь на станции печенье

Космонавтам МКС предоставится шанс полакомиться свежей выпечкой. На станции впервые попытаются испечь печенье. Экипажу поможет в этом новая электропечь, которая работает в условиях невесомости.

Испытания устройства Zero G Oven проведут американские астронавты, сообщило агентство Associated Press. На станцию печь доставят на грузовом корабле Sygnus.

Благодаря бытовому прибору экипаж сможет не только разогревать пищу, но и проведет эксперимент — попробует приготовить свежую выпечку. Скорее всего, это будет печенье с шоколадом. Замороженная заготовка теста с лета хранится на МКС в пластиковых пакетах.

Электропечь может разогреваться до температуры в 177 градусов по Цельсию. Показатель вдвое превышает те, что есть у имеющихся на МКС средствах разогрева пищи. Чтобы приготовить одно печенье, потребуется 15-20 минут.

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Выпечку достанут из печи и остудят на специальной решетке. На Землю для анализа отправят три приготовленных в невесомости печенья.

Один из разработчиков печи Джордана Фихтенбаум подчеркнула, что космонавтам, скорее всего, захотелось бы ощутить запах готовящейся сдобы. Zero G Oven она сравнила с «сердцем дома» и заявила, что жизнь на орбите благодаря печи станет более комфортной.

На МКС сейчас находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка. С ними в команде работают американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир. На станции также присутствует представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.