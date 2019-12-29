СМИ: данные 28 тысяч пользователей Госуслуг попали в Сеть

Данные выложили на форуме, специализирующемся на утечках баз данных. В файле содержатся сведения о свыше 28 тысячах пользователей. Среди них есть ФИО, даты рождения, номера телефонов, СНИЛС и ИНН, информация о детях.

Об утечке личной информации пользователей портала рассказал Ашот Оганесян — основатель компании DeviceLock, занимающейся кибербезопасностью. По его словам, данные могут принадлежать пользователям из Ханты-Мансийского автономного округа.

Предположительно, утечка произошла из-за ошибки в настройке программного обеспечения одного из серверов Госуслуг. Персональные данные могут быть в публичном доступе как минимум с 3 декабря, утверждает «Ъ».

Кроме того, на сервере хранятся и другие сведения. Например, там есть токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств. Однако неизвестно, можно ли авторизоваться с их помощью. Эти данные не успели скачать и выложить в свободный доступ.

Специалисты пытаются закрыть утечку с 28 декабря, написало издание. Степень угрозы пока не установлена.