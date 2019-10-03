  • СМИ узнали об утечке данных 60 млн кредиток Сбербанка

    03 октября 2019, 05:59

    Александра Ломейко

    Личную информацию клиентов Сбербанка решили продать. Соответствующие предложения появились на одном из специализированных форумов, заблокированных Роскомнадзором.

    На черный рынок, уточнила газета «Коммерсант», попали данные порядка 60 миллионов кредитных карт, в том числе и неактивных. Предполагается, что утечка коснулась сведений о всех кредитках банка. Произойти она могла в конце лета.

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    Впервые продать «свежую базу крупного банка» предложили в прошлые выходные. Потенциальным покупателям представляют пробный фрагмент базы. На 200 строках содержатся данные 200 россиян, живущих в разных городах. Они являются клиентами Уральского территориального банка Сбербанка.

    В таблице подробно расписана финансовая информация о кредитной карте. Указаны совершенные по ней операции и персональные данные. В ней также встречаются слова way4 или w4. В материале отмечается, что они могут иметь отношение к процессинговой платформе Way4, используемой Сбербанком около 10 лет.

    Накануне в кредитной организации отметили, что обладают информацией о «возможной утечке учетных записей по кредитным картам». Затрагивает она, добавили в пресс-службе, минимум 200 клиентов банка.

    В Сбербанке уточнили, что инцидент мог произойти из-за «умышленных действий одного из сотрудников». Извне проникнут в базу данных невозможно, так как она изолирована от внешней сети.

    «Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов», — подчеркнули в Сбербанке.