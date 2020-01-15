СМИ: банки РФ могут потерять данные из-за Windows 7

Специалисты считают, что сейчас на каждом пятом компьютере в российских банках стоит Windows 7. Архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин объяснил, что использование этой операционной системы без установки обновлений повышает риски потери данных.

«Де-юре это означает, что банки обязаны оперативно перейти на Windows 10, так как работа без техподдержки противоречит требованиям информбезопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)», — заявил он.

Газета провела опрос сотрудников банков. Он показал, что финансовые организации в России полностью не готовы отказаться от Windows 7 и Windows Server 2008. По данным издания, часть банков договорились с Microsoft о дополнительной платной поддержке Windows 7 (EAS). Однако представитель компании заявил, что возможная платная поддержка не решение проблемы, а лишь временная мира.

Тем не менее в России уже есть банки, которые используют или собираются использовать новую операционную систему. Альфа-банк рассказал, что полностью перешел на Windows 10 еще осенью 2019 года. Работы в этом направлении шли полтора года. ВТБ и Росбанк сейчас заняты обновлением систем.

Microsoft с 14 января не поддерживает операционную систему Windows 7. В компании заявили, что ОС не перестанет работать, но машины с этой системой станут уязвимы. Microsoft предлагает обновить софт до Windows 10. Это касается, в первую очередь, тех компьютеров, которые купили меньше трех лет назад. Стоимость обновления — 199 долларов.