СМИ: банки начали тестировать новый способ оплаты

Новая технология позволит бизнесу отказаться от POS-терминалов. Банки уже начали ее внедрение, которая предполагает бесконтактные трансакции при помощи смартфонов и планшетов.

Технологию, которая позволяет принимать платежи на смартфон, разрабатывают несколько крупнейших IT-вендоров и компаний, занятых в сфере финтеха. Об этом сообщила газета «Известия».

О массовом внедрении нововведения говорят в ФК «Открытие», Райффайзенбанке и Тинькофф Банке. Тестовый запуск продукта состоялся у ВТБ и Промсвязьбанка, а Сбербанк запустил услугу еще в декабре 2018 года совместно с Mastercard.

По мнению экспертов, продукт будет востребованным для малых компаний и ИП в крупных и средних городах. Они прогнозируют, что доля оплаты через смартфон на рынке эквайринга через несколько лет составит около 10-15%.

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Отмечается, что из-за длительности трансакции — порядка 30-35 секунд — такой способ оплаты не будет актуальным для супермаркетов иди фастфудов, где поток клиентов слишком интенсивный. Зато его можно применять при доставке товаров, в салонах красоты или в ресторанах.

Чтобы смартфон или планшет работал как POS-терминал, нужно установить на него указанное на сайте банка приложение. Перед этим в кредитную организацию отправляется заявка и заключается договор эквайринга.

Специалисты отмечают, что издержки предпринимателей при использовании гаджетов в качестве терминалов снизятся, однако напрямую на цены это не повлияет.