СМИ: Apple выкупила торговую марку у компании из Зеленограда

Apple выпустит аксессуар для поиска потерянных вещей. В iOS 13 нашли его описание Подробнее

На сайте ISBC говорится, что компания проводит ребрендинг по переводу всех своих товаров под единый товарный знак ISBC. В этой связи фирма заключила международную сделку по переходу товарного знака AIRTAG. Процесс перевода товара с одного знака под другой будет постепенным и часть заказанных товаров под переданным брендом покупатели получат.

Кто именно стал новым владельцем торговой марки, не сообщается. Управляющий директор ISBC Никита Кожемякин отказался комментировать информацию о покупателе и другие подробности. Представитель пресс-службы Apple не ответил на запрос.

Бренд AIRTAG зарегистрирован в России и за рубежом. В американском агентстве по патентам и товарным знакам США этот товарный знак зарегистрировали осенью прошлого года по заявке российской компании ISBC.

На данный момент владельцем бренда указана компания GPS Avion LLC. Издание Macrumors опубликовало карточку компании, где в пункте адреса для корреспонденции указан российский офис фирмы Baker & McKenzie.

Источник фото: macrumors.com

По данным издания, ранее компания сотрудничала с Apple по юридическому сопровождению сделок.

О том, что Apple выпустит устройство для отслеживания вещей под названием AirTag, сообщал сайт 9to5mac.com. Авторы материала обнаружили в iOS 13.2 папку с таким названием.