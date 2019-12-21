СМИ: Apple создает спутниковую систему связи

По их данным, в штаб-квартире компании в калифорнийском городе Купертино над проектом работают около десятка инженеров из аэрокосмической отрасли, специалистов по оборудованию связи, а также программистов. Собственную спутниковую систему Apple планирует разработать в течение пяти лет, утверждают собеседники агентства.

Командой руководят инженеры по аэрокосмической технике Майкл Трела и Джон Фенвик. До 2017 года они занимались спутниковыми технологиями в Google.

Apple, возможно, хочет снизить зависимость от сотовых операторов, отметило агентство. Также спутниковая технология помогут точнее отслеживать местоположение устройств, что способно улучшить работу встроенных карт и предложить пользователям новые сервисы.

Спутниковый проект находится на ранней стадии разработки, в перспективе от него могут отказаться

В Apple отказались от комментариев.