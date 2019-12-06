СМИ: Apple сделает новые iPhone без разъемов

В 2021 году Apple представит новый iPhone, в котором не будет привычных разъемов для зарядки и синхронизации. В компании решили полностью перейти на беспроводные технологии.

О том, как будет выглядеть очередная новинка от Apple, рассказал аналитик Мин-Чи Куо, который известен своими достаточно точными прогнозами насчет «яблочных» устройств. Его мнение опубликовал портал 9TO5Mac.

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Избавляться от разъемов в компании начнут с топовых версий iPhone. В 2021 году должен выйти iPhone SE 2 с безрамочным дизайном, без Face ID и с датчиком отпечатков пальцев сбоку — на кнопке включения. Тогда же появится и новая модель без разъема для зарядки.

В 2020-м Apple, по словам аналитика, выпустит линейку из пяти смартфонов. Традиции iPhone SE будут продолжены смартфоном с экраном шириной в 4,7 дюйма, который получит корпус от iPhone 8. Запланирован выпуск устройства с диагональю в 5,4 дюйма и одной камерой, наследника iPhone 11 (диагональ 6,1 и две камеры) и двух топовых версий. В новых iPhone Pro и Pro Max будут три камеры.

Кроме того, с 2020 года у смартфонов Apple есть поддержка 5G, а у топ-версий появится ToF-датчик глубины.