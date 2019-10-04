СМИ: Apple решила выпускать на 10% больше iPhone 11

Большой спрос на новую линейку iPhone привел к тому, что Apple решила увеличить объемы производства. Компания будет выпускать на 10% больше iPhone 11, чем предполагалось изначально.

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Как пишет Nikkei Asia Review, речь одет о дополнительных гаджетах, количество которых составит от семи до восьми миллионов моделей.

Увеличение производства связано с высоким спросом на новый iPhone. Как оказалось, эксперты компании прогнозировали гораздо меньший интерес к «яблочному» девайсу.

По словам специалистов, рост спроса на новую модель вызван уменьшением стоимости. В частности, iPhone 11 в США стоит на 50 долларов меньше, чем iPhone XR прошлого года. При этом гаджет оснащен лучшей камерой по сравнению с XR.

Высокий спрос на продукцию Apple отметили и в России, где первую партию телефонов уже практически раскупили. Сейчас в магазинах уже не найти iPhone 11 Pro и Pro Мах. Кроме того, российские покупатели уже забрали все iPhone 11 в зеленом и фиолетовом цветах.

Продажи новых iPhone начались в России утром 20 сентября.