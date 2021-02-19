СМИ: Apple начала разработку 6G

Компания Apple приступила к разработке системы связи 6G. Гендиректор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, когда выйдут первые устройства с поддержкой этой сети. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, разработка завершится не раньше, чем в 2927 году. Компания начала разработку заранее, чтобы стать первыми, считает Кусков.

«Ничего странного, что компания Apple озаботилась этим именно сейчас», — уверен он.