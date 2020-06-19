СМИ: Apple может переименовать iOS

Его пост в соцсети состоит из двух слов «iPhone OS». Система для планшетов уже переименована в iPad OS, поэтому данная публикация может говорить об изменении названия операционки для iPhone.

Кроме того, iPhone могут переименовать в Apple Phone.

«И я не верю в это…», — добавил Проссер.

Правда ли это — станет известно на конференции Apple WWDC 2020, которая запланирована на 22 июня. На мероприятии руководители компании также представят информацию о предстоящих обновлениях программного обеспечения Apple. Речь идет об iPadOS 14, новых версиях WatchOS и macOS. Помимо этого ожидается презентация iOS 14 и, предположительно, iPhoneOS 14.

Apple использовала аббревиатуру OS и раньше. До 2010 года операционные системы назывались iPhone OS, но после их переименовали в iOS, отметила «Газета.ru».