СМИ: Apple готовит новые планшеты

Корпорация обещала презентовать 10,8-дюймовый iPad во второй половине этого года. Еще один планшет с 8,5-дюймовым экраном выпустят в первой половине 2021-го. Ко считает, что что у устройств будет новый зарядный адаптер мощностью 20 ватт. Подробных характеристик новинок пока нет.

Источник не смог уточнить, к какой линейке относится 10,8-дюймовая модель — iPad или iPad Air. Ранее специалист рассказывал, что Apple занят работой над iPad mini с 8,5-дюймовым экраном. Компания в последний раз обновляла свои планшеты в марте 2019 года. Тогда она показала модель с чипом A12 Bionic. В ней была улучшенная фронтальная камера и поддержкой стилуса Apple Pencil.

Ранее появилась информация, что корпорация должна выпустить новую операционную систему iOS 14. Apple откажется от процессоров Intel. О готовящейся ОС известно, что она многое взяла у своего главного конкурента — Android.