СМИ: Apple готовит бюджетный iPhone ради нового захвата рынка

Новая бюджетная модель станет новым поколением iPhone SE, которая вышла в 2016 году и чей ценник в момент старта продаж начиналась с 399 долларов. Решение о выпуске на рынок недорогого гаджета связано с первым в истории Apple падением продаж iPhone, которое началось в прошлом году.

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Это произошло на фоне усиливающегося торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном, что незамедлительно сказалась на падении интереса китайцев к продукции Apple. А это третий по величине рынок компании. Но при этом в падении виновато и руководство компании. Начальная цена iPhone XS Max составляла 1099 долларов, что стало еще одним фактором падения интереса к продукции фирмы.

Ради оживления продаж Apple пошла на снижение цен и внедрение программы trade-in, когда владельцы старых гаджетов могли сдать их и получить скидку. Однако эти стимулы не помогли компании и она уступила Samsung и Huawei, опустившись на третье место.

Новый бюджетный iPhone позволит увеличить продажи Apple. Его представят следующей весной, когда новые флагманы, которые появятся 10 сентября, уже перестанут быть новыми. В 2016 году количество проданных iPhone SE превысило 30 миллионов единиц. Еще 10 миллионов продали с 2017 по 2018 год.

По прогнозам, размер новой модели сравним с iPhone 8 и составит 4,7 дюйма. При этом внутри он получит ту же систему, что и уже вышедшие на рынок флагманы. Компания намерена сэкономить на экране, поставив туда LCD, а не OLED.

Бюджетный гаджет может помочь Apple захватить позиции на развивающихся рынках и противостоять моделям смартфонов среднего и высокого классов от Samsung, Huawei и Oppo, а также бросить вызов Google, чей смартфон Pixel 3A стал пятым по популярности в США.