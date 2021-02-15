СМИ: Apple добавит полезную функцию в iPhone с сильным отставанием от конкурентов
На выключенных экранах новых iPhone будет отображаться полезная информация. Компания из Купертино введет полезную функцию спустя четыре года после того, как ее смартфоны обзавелись позволяющей воплотить это в жизнь технологией, сообщил портал Appleinsider со ссылкой на источники.
Впервые функция Always on Display появилась на смартфонах с OLED-дисплеями более 10 лет назад. iPhone получил экраны на органических светодиодах в 2017 году, но Apple так и не реализовала эту функцию, которая позволяет экономить заряд аккумулятора.
Известный инсайдер Макс Вайнбах рассказал, что владельцы новых смартфонов от Apple смогут установить часы, календарь и индикатор заряда батарейки, которые будут видны на выключенном экране.
Apple планирует представить смартфон iPhone новой модели осенью 2021 года. По данным источников, гаджет получит подэкранный сканер отпечатков пальцев и другие нововведения. Apple отказалась от функции разблокировки смартфона пальцем, когда в 2017 году выпустила iPhone X с системой Face ID. Она оказалась неудобной.