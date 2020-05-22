Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу вредности излучения от смартфонов. Электромагнитные волны от гаджетов и правда исходят, поэтому у головы их советуют держать по минимуму.

Сотрудник Института проблем химической физики, кандидат технических наук Светлана Афанасьева объяснила в беседе с агентством «Прайм», почему лучше сократить количество звонков.

«Любой прибор при работе излучает электромагнитное излучение, в том числе и ваш смартфон», — заметила эксперт.

Если доза такого излучения большая, то колебание молекул в организме усиливается, а сами они нагреваются. Однако исходящее от смартфонов излучение слишком мало и не способно повысить температуру человеческого тела.

Исследователи, тем не менее, не исключают версию о том, что из-за излучения от телефона возрастает риск возникновения рака мозга. Такой точки зрения придерживаются в Американском онкологическом обществе. Мнения ученых по вопросу до сих пор расходятся.

Афанасьева привела в пример отчет ВОЗ за 2011 год, где электромагнитное излучение на радиочастотах, в том числе и сотовую связь, отнесли к классу 2B. Это означает потенциальную опасность — канцерогенность — для человека.

«Однако в эту же категорию входят, например, алоэ вера и маринованные овощи», — заключила специалист.