Смартфоны научились распознавать заболевания глаза

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Сохранить здоровье пользователю помогает приложение Cradle (Computer Assisted Detector of Leukoria), доступное на Android и iOS. Оно задействует камеру смартфона, чтобы определить различные глазные заболевания: от катаракты до ретинобластомы.

Приложение определяет заболевания у людей любого возраста. При этом оно лучше всего подходит для детей, так как малыши часто не понимают, что столкнулись с проблемами со здоровьем.

Приложение обнаружило 16 случаев заболеваний глаз в среднем за 1,3 года до того, как медики поставили диагноз. Тем не менее разработчики предупреждают: Cradle не может быть альтернативой профессиональному обследованию у офтальмолога. Оно пригодно только для того, чтобы предупредить о возможных проблемах.