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    19 августа 2020, 14:53

    Смартфоны научились определять опьянение хозяина по походке

    Анастасия Кременчугская

    Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что смартфоны могут показать, пьян их владелец или трезв, просто анализируя его походку. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    По словам исследователей, благодаря этому можно избежать вождения в нетрезвом виде, пьяных драк и изнасилований, происходящих из-за воздействия алкоголя.

    Около 20 добровольцев приняли участие в эксперименте. Они выпивали коктейль с водкой до определенного уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе.

    Затем им на поясницу прикреплялся смартфон, и в течение семи часов испытуемые раз в час делали 10 шагов вперед и назад, пока концентрация алкоголя не становилась ниже уровня, разрешенного в США для вождения машины.

    Каждый раз смартфон измерял ускорение тела, а также движения вбок и вперед-назад. В большинстве случаев ученые могли определить степень опьянения по мельчайшим отличиям в походке.

    Новости SMI.FM