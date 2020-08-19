Смартфоны научились определять опьянение хозяина по походке

По словам исследователей, благодаря этому можно избежать вождения в нетрезвом виде, пьяных драк и изнасилований, происходящих из-за воздействия алкоголя.

Около 20 добровольцев приняли участие в эксперименте. Они выпивали коктейль с водкой до определенного уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Затем им на поясницу прикреплялся смартфон, и в течение семи часов испытуемые раз в час делали 10 шагов вперед и назад, пока концентрация алкоголя не становилась ниже уровня, разрешенного в США для вождения машины.

Каждый раз смартфон измерял ускорение тела, а также движения вбок и вперед-назад. В большинстве случаев ученые могли определить степень опьянения по мельчайшим отличиям в походке.